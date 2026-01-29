التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة القادسية والهلال بدوري روشن

حسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة القادسية والهلال، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق روبن نيفيز، وتعادل القادسية سريعا عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 10 من إنطلاق المباراة.

تشكيل الهلال

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 45 نقطة، متفوقًا على أهلي جدة الوصيف بفارق نقطتين فقط ويحتاج للانتصار من أجل إعادة الفارق إلى 5 نقاط مرة أخرى.

بينما يحتل فريق القادسية المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

تشكيل الهلال ضد القادسية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - بابلو ماري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز.

خط الهجوم: مالكوم - داروين نونيز - سالم الدوسري.

تشكيل القادسية أمام الهلال

حراسة المرمى: كوين كاستيليس.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات - جهاد ذكري - ناتشو فيرنانديز - جاستون ألفاريز.

خط الوسط: جوليان فايجل - ناهيتان نانديز - بونسو باه - مصعب الجوير.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس - ماتيو ريتيجي.