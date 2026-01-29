مارسيلينو : توماس بارتي لاعب مختلف تمامًا عن فترة آرسنال

أشاد مارسيلينو، المدير الفني لفريق فياريال، بالتطور الملحوظ للاعب خط وسطه توماس بارتي، مؤكدًا أن الفارق بين مستواه الحالي وما كان عليه في أرسنال "شاسع جدًا".

وقال المدرب الإسباني: “بالنسبة لتوماس، أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بينه الآن وتوماس الذي نعرفه في أرسنال. الفارق شاسع جدًا — كأننا نتحدث عن عالم آخر”.

وأضاف مارسيلينو: "اللعب في كرة القدم الحالية بهذا الإيقاع أصبح صعبًا للغاية. مرّت ستة أشهر، وهذا وقت كافٍ لأي لاعب ليُظهر ما يمتلكه فعلًا، أو يوضح بالضبط ما الذي يستطيع تقديمه".

وتعكس تصريحات المدرب الثقة الكبيرة في قدرات بارتي، مع التأكيد على أنه أصبح أحد الأعمدة الأساسية في وسط ملعب فياريال خلال الفترة الحالية.