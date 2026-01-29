اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور

قرر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه.

وجاء في بيان للنادي الأهلي: يأتي معاقبة إمام عاشور نظرا لتخلفه عن السفر الفريق صباح اليوم إلي تنزانيا للمشاركة فى مباراة يانج أفريكانز المحدد لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقي.

واختتم بيان النادي الأهلي على النحو التالي: سوف يؤدى اللاعب تدريباته منفردا طوال فترة الإيقاف.

وفى الفيديو التالي نكشف تفاصيل وأسباب اشتعال الأزمة بين اللاعب إمام عاشور و النادي الأهلى و حقيقة رفضه الذهاب إلي تنزانيا مع الفريق و تلقيه عرض للانتقال من الأهلى ….

