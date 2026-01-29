عملت عملية بسببها .. كيف تحمى نفسك من إصابة سوسن بدر

أصيبت الفنانة سوسن بدر،مؤخرا، بكسر في عظام القدم.

وخضعت الفنانة سوسن بدر لعملية تركيب شرائح ومسامير لإصلاح كسور العظام القوية التي حدثت لها.

وذكر موقع loyolamedicine أن هناك مجموعة من العوامل تساعد في الوقاية من كسور العظام.

تناول كمية كافية من الكالسيوم



الكالسيوم العنصر الأساسي لبناء العظام، إنه معدن يحتاجه جسمك للحفاظ على كثافة وقوة عظامك وأسنانك كما أنه يساعد عضلاتك على الحركة، وأعصابك على نقل الرسائل، وأوعية دمك على نقل الدم.

تعتمد الكمية اليومية المناسبة التي يجب تناولها على العمر والجنس وابدأ بـ 1000 ملج يوميًا، ثم زدها تدريجيًا وفقًا لتوصيات مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة.

فيتامين د



يُعدّ فيتامين د من الفيتامينات بالغة الأهمية، فهو يُساعد على تحسين جهاز المناعة وصحة الدماغ، وتنظيم الالتهابات، وغيرها من العمليات الحيوية كما يُساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم في مجرى الدم، مما يُساهم في تقوية العظام.

ويُنصح بتناول 800 إلى 1000 وحدة دولية يوميًا للبالغين من عمر 50 عامًا فما فوق.

تتوفر المكملات الغذائية، ويمكن العثور على العديد من الأطعمة المدعمة بفيتامين د، مثل الحليب والحبوب كما أن قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق لبضع دقائق يوميًا يُحسّن مستويات فيتامين د لديك، ولكن لا تنسَ استخدام واقي الشمس .

ابدأ رفع الأثقال



تمامًا كالعضلات، تتكون العظام من أنسجة حية وهذا يعني أنه كلما زاد استخدامك لها، زادت قوتها .

يلعب التمرين دورًا حيويًا في صحة العظام من خلال الوقاية من هشاشة العظام، وبناء قوة العضلات، وتحسين التوازن، لذلك فإن الحفاظ على النشاط البدني يقي من السقوط، وتزداد أهميته مع التقدم في السن.

من خلال مقاومة الجاذبية أثناء رفع الأثقال أو تمارين المقاومة، يمكنك تحسين قوة عظامك، لكن لا تبالغ إذا كنت معرضًا لخطر الكسور أو تعرضت لكسور متكررة في الماضي، فالتزم بالتمارين منخفضة التأثير، مثل صعود الدرج أو المشي على التلال.

حاول منع السقوط



لعلّ أفضل طريقة للوقاية من الكسور هي تجنّب السقوط من الأساس بالطبع، لا يمكنك التحكّم بكل شيء في حياتك، ولكن هناك أمور يمكنك القيام بها داخل منزلك وخارجه لتقليل احتمالية السقوط مثل ارتداء حذاء مريح والأرض متساوية واستخدام خامات غير قابلة للانزلاق.



الإقلاع عن التدخين



تتعدد الآثار السلبية للتدخين، فالتبغ ضار بالهيكل العظمي ، إذ يُبطئ تكوين العظام، ويُقلل امتصاص الكالسيوم، ويُضعف إنتاج فيتامين د، ويُحلل هرمون الإستروجين الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على كثافة العظام وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

ضرورية بعد الكسور أو الإصابات إن الإقلاع عن التدخين من أفضل ما يمكنك فعله لعظامك وصحتك العامة"، كما تقول فيث.

تجنب الكحول



الاقلاع عن تناوله يقلل من خطر الإصابة بالكسور كما ان الإفراط في شرب الكحول يُخلّ بقدرة الجسم على إعادة بناء أنسجة العظام، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض العظام الكحولي.

تحدث مع طبيبك



إذا كنت قلقًا بشأن خطر إصابتك بكسور العظام، فتحدث مع أخصائي رعاية صحية. يمكنه مناقشة عوامل الخطر لديك، وربما إجراء اختبار كثافة المعادن في العظام للمساعدة في تحديد ما إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام.