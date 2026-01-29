انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير

أعلن المعهد القومي للاتصالات، بالتعاون مع منصة Career 180، عن تنظيم ملتقى التوظيف الأول يوم 2 فبراير المقبل، في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

يهدف الملتقى المجاني إلى توفير فرص عمل متميزة لحديثي التخرج أو طلاب السنوات النهائية في مبادرات المعهد المتنوعة، وإعداد الكفاءات لسوق العمل.



تواصل مباشر مع خبراء التكنولوجيا

ويتضمن الملتقى جلسات تطوير مهني، بمشاركة أكثر من 40 شركة رائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

ويتيح الملتقى التواصل المباشر مع خبراء ورواد صناعة التكنولوجيا، والتعرف على أحدث المسارات الوظيفية المطلوبة على المستوى العالمي.

وللتسجيل، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/2zs4hr23

