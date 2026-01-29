كنوز | مطروح تخاطب التراث والحضارة بأيادٍ مبهرة

تفقد اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة اليوم الخميس معرض كنوز مطروح هدية مطروح للمحافظات في نسخته الخامسة التى تأتى في إطار التعاون المشترك بين محافظتى مطروح والدقهلية ، وتنظيمه خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير 2026 أمام نادى جزيرة الورد بالمنصورة .

يتم عرض مجموعة متميزة من منتجات مطروح التراثية والبيئية، تشمل منتجات التمور والزيتون وزيت الزيتون، ، والأعشاب الطبية، ومنتجات العسل، والمشغولات اليدوية والبدوية التي تعكس التراث المطروحي الأصيل، بأسعار مناسبة وجودة عالية.، وذلك بمشاركة 7 شركات منتجة بالإضافة إلى وحدة ايادى مصر بمطروح والحرص على مشاركة ذوى الهمم بمنتجاتهم



ويُقام المعرض للمرة الثانية بمحافظة الدقهلية، استكمالًا لنجاح النسخة السابقة، مع ما شهده من إقبال كبير وبما يعكس عمق التعاون والتنسيق المستمر بين محافظتي مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحافظة الدقهلية بقيادة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ودعمًا لجهود الدولة في تمكين المنتجين المحليين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

جدير بالذكر أن معرض «كنوز مطروح» أُقيم في عدد أربعة نسخ سابقة بعدد من المحافظات، شملت القليوبية، والدقهلية، ومطروح، وآخرها محافظة القاهرة، وحقق خلالها إقبالًا جماهيريًا واسعًا وإشادة كبيرة بجودة المنتجات المعروضة في إطار دعم جهود المحافظات للترويج للمنتجات المحلية والحرف التراثية، وفتح منافذ تسويقية جديدة لأبناء محافظة مطروح، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون والتبادل الاقتصادي والثقافي بين المحافظات.

