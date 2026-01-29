الهلال الأحمر ينتشر بفرق الطوارئ والسيول لدعم جهود أجهزة الدولة المعنية إثر انفجار ماسورة مياه بمحيط معرض الكتاب

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا بانفجار ماسورة مياه كبيرة في محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ما أدى إلى تصدع أجزاء من الطريق المؤدي إلى المعرض وتسبب فى تضرر بعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ والسيول التابعة للهلال الأحمر المصري، للانتشار بموقع انفجار ماسورة المياه؛ لمساندة جهود أجهزة الدولة في انتشال السيارات العالقة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وقامت الفرق بالمساندة فى التعامل مع عدد من السيارات المتضررة ، والتعامل مع سيارات أخرى علقت في الرمال، مع التأمين الطبي لمحيط الموقع، ومازالت الاستجابة متواصلة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.