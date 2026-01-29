قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بدون فلوس .. عادة تحميك من الأمراض الصحية والنفسية وتزيد جمالك

المناعة
المناعة
اسماء محمد

يعد النوم من العوامل الرئيسية في تعزيز صحة الإنسان وحمايته من عدد كبير من الأمراض وتحسين أداء أجهزة الجسم المختلفة بل ويمتد تأثيره على البشرة والجمال.

فوائد النوم المبكر للمخ والنفسية 

قال الدكتور أرون تشودري كوتارو ، أخصائي أمراض الرئة وخبير طب النوم : يساعد هذا في ترسيخ الذاكرة والتعلم ومهارات حل المشكلات وتحسين وظائف المخ.

وذكر موقع هيلث شوتس أن النوم المبكر يعزز الصحة النفسية عن طريق تقليل التوتر وتقلبات المزاج، وهذا ممكن، حيث يمر الدماغ بآليات إصلاح خلال دورات النوم العميق.

5 حيل لتحسين الحالة النفسية خلال أزمة كورونا

فوائد النوم المبكر للصحة 

من الناحية البدنية، يساعد النوم مبكراً ليلاً على تحسين صحة القلب، يساعد ذلك في الحفاظ على ضغط دم صحي وتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية كما أنه يحافظ على عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى وزن صحي من خلال موازنة هرمونات الجوع مثل اللبتين والجريلين.

يعزز النوم المبكر المناعة من خلال السماح للجسم بإنتاج السيتوكينات، وهي بروتينات ضرورية لمكافحة العدوى.

إنقاص الوزن

فوائد النوم المبكر  التجميلية 

تتحسن صحة البشرة لأن النوم الليلي يساعد في إنتاج الكولاجين، مما يمنع الشيخوخة المبكرة ويمنح البشرة إشراقة.

الخطوة الأولى لتعلم كيفية النوم مبكراً ليلاً هي معرفة الوقت الأنسب لك.

أفضل وقت للنوم الساعة 9:30 مساءً.

النوم المبكر فوائد النوم المبكر فوائد النوم أفضل وقت للنوم المخ النفسية

