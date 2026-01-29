مشهد مرعب .. طائرة تواصل رحلتها إلى لندن بعد سقوط إطارها في لاس فيجاس

كشفت شبكة فوكس نيوز، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، انفصل إطارها خلال الإقلاع من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيجاس.

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وقع هذا المشهد المروع حوالي الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما حاولت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 274 الإقلاع.

ويُظهر الفيديو الطائرة وهي تقلع، قبل أن يسقط أحد إطاراتها على الأرض بعد وقت قصير من مغادرتها المدرج.

وأفاد مسؤولون في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة إيرباص A350 واصلت رحلتها إلى مطار هيثرو في لندن، حيث هبطت بسلام.

وتُعد طائرة إيرباص A350 طائرة عريضة البدن مصممة للسفر الدولي، وهي من أحدث الطائرات النفاثة في الخدمة التجارية.

بدأت طائرة A350 الخدمة عام 2015، وتتسع عادةً لما بين 300 و350 راكبًا، حسب التكوين.

لم يتضح بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث، وما إذا كانت هناك إصابات.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقاً في الحادث.

ولم ترد الخطوط الجوية البريطانية على الفور على طلب فوكس نيوز ديجيتال للتعليق.