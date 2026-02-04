البورصة المصرية تنهي جلسة الأربعاء على صعود جماعي.. والأسهم تربح 27 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، على ارتفاع جماعي، مدعومة بمشتريات في عدد من الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب قدرها 27.391 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 3.257 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 49,631 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.96% مسجلًا 59,780 نقطة.

زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.33% ليغلق عند 22,562 نقطة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

قفز مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12,788 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.73% مسجلًا 17,689 نقطة.