اقتصاد

62 مليار جنيه أرباحا.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء

محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء 3 فبراير 2026، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين، محققة مكاسب قوية في رأس المال السوقي.
 

أرباح رأس المال السوقي 

ربح رأس المال السوقي نحو 62.010 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.230.417 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.88% ليغلق عند 48,978 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.89% مسجلًا 59,214 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.89% ليغلق عند 22,267 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.96% ليصل إلى 12,710 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.06% ليغلق عند 17,561 نقطة.

البورصة المصرية المستثمرين رأس المال السوقي مؤشر إيجي إكس 30 أرباح رأس المال السوقي مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

