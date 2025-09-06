قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن عدم مشاركته في قمة العشرين
موعد ومكان عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام
عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025
المغرب يحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026
إبراهيم نجم من البرازيل: أي جماعة تتبنى الإرهاب مخالفة للشرع
تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو
ترامب : سيتم إسقاط الطائرات الفنزويلية إذا عرّضت أمريكا للخطر
أحمد حسن: فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة على كأس العالم
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025
ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 6 -9 - 2025

مواقيت الصلاة في أسوان
مواقيت الصلاة في أسوان
محمد عبد الفتاح

ينشر " صدى البلد " مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم السبت الموافق 6/9/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 ونبرز مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق  6/9/2025 في أسوان، على النحو التالي: 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:08 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:31 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:47 ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:14 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 7:01 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 8:16 مساءً. 

 مواقيت الصلاة

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد.

شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفالية "وفاء النيل" ، التى تم تنظيمها لأول مرة بمشاركة واسعة من أبنائها، وخاصة ذوي الهمم ، وبدأت الفعاليات بلقاء المحافظ مع مجموعة من المشاركين فى البرنامج التدريبى " المرشد السياحى " بحديقة فريال ضمن مبادرة “سفراء الحضارة”.

