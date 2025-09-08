افتتاح معرض أهلاً مدارس بإدفو ضمن 9 معارض بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بإفتتاح معرض " أهلاً مدارس " بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وكان قد تم إفتتاح المعرض الأول بشارع 23 يوليو بوسط المدينة.

وذلك إستكمالاً للجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للإستعداد الجيد والمتميز لإستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

وتأتى سلسلة هذه المعارض ضمن 9 معارض تم إفتتاحها بمختلف المراكز والمدن لبيع المستلزمات المدرسية ، وأيضاً السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات تصل إلى 30 % ، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين ، والغرفة التجارية .

ورافق السكرتير العام أثناء الإفتتاح عاطف كامل رئيس المدينة ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين .

" أهلاً مدارس "

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل على أنه فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين يتم العمل على قدم وساق لإفتتاح المعارض المتنوعة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق ، وكافة الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتلبية مطالب المواطنين من الإحتياجات الضرورية والأساسية بأسعار مناسبة .

وناشد المحافظ المواطن الأسوانى بأهمية إستثمار هذه الفرصة من خلال زيادة الإقبال على مثل هذه المعارض للإستفادة من الفرص الشرائية المتاحة بها ، والتى تأتى ضمن المبادرات العديدة التى تنفذها أجهزة الدولة بما يصب فى تحقيق الصالح العام ، لكافة الأسر ، وخاصة الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للواء ماهر هاشم السكرتير العام بعقد إجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع .

وأكد على أن اللجان التى تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية ، مع تصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – إقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار وفقاً لمعايير عادلة وشفافة تمهيداً لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين .