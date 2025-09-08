ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

قامت إدارة مرور أسوان على مدار الأسبوع الماضى بتنظيم سلسلة من الحملات أسفرت عن ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة، من بينها 51 مركبة تم احتجازها لعدم وجود تراخيص، فى حين تم توقيع غرامات على المركبات المرخصة لعدم التزامها بخطوط السير.

فى نفس السياق شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول، سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل الأحياء ، مع الاهتمام برفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد.

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بمواصلة حملات رفع الإشغالات والتشوهات البصرية بالأسواق والشوارع الداخلية، بجانب استكمال أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، حيث تم تركيب شبكة رى حديثة بأحواض الأشجار والنباتات ضمن حملة التشجير الموسعة بطريق السادات كمرحلة أولى.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المحلية بأسوان كثفت جهودها على مدار اليوم، فى الفترات الصباحية والمسائية، استجابة لتعليمات المحافظ، وذلك من خلال رفع الإشغالات والتراكمات، وتهذيب الأشجار، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لتحسين المظهر الحضارى للمدينة.

حملات مرورية

في سياق منفصل، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الفعاليات التى يتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبحضور الدكتورة نانسى شهاب الدين منسق شئون التدريبى ، والدكتور كريم عبد الرازق مسئول التدريب للبرنامج .

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلى على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة .