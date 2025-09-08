قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
محافظات

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

محمد عبد الفتاح

قامت إدارة مرور أسوان على مدار الأسبوع الماضى بتنظيم سلسلة من الحملات أسفرت عن ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة، من بينها 51 مركبة تم احتجازها لعدم وجود تراخيص، فى حين تم توقيع غرامات على المركبات المرخصة لعدم التزامها بخطوط السير.

فى نفس السياق شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول، سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل الأحياء ، مع الاهتمام برفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد.

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بمواصلة حملات رفع الإشغالات والتشوهات البصرية بالأسواق والشوارع الداخلية، بجانب استكمال أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، حيث تم تركيب شبكة رى حديثة بأحواض الأشجار والنباتات ضمن حملة التشجير الموسعة بطريق السادات كمرحلة أولى.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المحلية بأسوان كثفت جهودها على مدار اليوم، فى الفترات الصباحية والمسائية، استجابة لتعليمات المحافظ، وذلك من خلال رفع الإشغالات والتراكمات، وتهذيب الأشجار، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لتحسين المظهر الحضارى للمدينة.

في سياق منفصل، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الفعاليات التى يتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبحضور الدكتورة نانسى شهاب الدين منسق شئون التدريبى ، والدكتور كريم عبد الرازق مسئول التدريب للبرنامج .

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلى على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة .

