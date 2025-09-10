حملة مكبرة بأسوان لضبط 26 سيارة ميكروباص سيرفيس مخالفة وسحب رخصها

فى ظل الجهود المكثفة لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى ، والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته المفاجئة الأخيرة بشوارع المدينة .

قاد اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لإستهداف السيارات المخالفة لخطوط السير ، وخاصة فى المناطق التى تشهد كثافة مرورية عالية مثل شارع كسر الحجر أمام منطقة الإشارة ، وكذا أمام مسجد المطار بالحداديين ، وأيضاً الخطوط المتجهة لأحياء المحمودية والسادات والخزان والتأمين والكرور .

وقد أسفرت جهود الحملة التى جاءت ضمن سلسلة من الضربات المتواصلة لتحقيق الإنضباط عن ضبط وسحب رخص 26 سيارة ميكروباص سيرفيس ، وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت فى عدم الإلتزام بخطوط السير المحددة أو العمل خارج نطاقها بإجمالى 13 سيارة ، بالإضافة إلى مخالفة خطوط السير بإجمالى 7 سيارات ، وعدم تركيب الملصق الإلكترونى بإجمالى 6 سيارات .

جهود متنوعة

وشدد محافظ أسوان على الإستمرار فى تنظيم هذه الحملات وفقاً لرؤية شاملة ترتبط بتعزيز الإنضباط المرورى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على صورة حضارية للشارع الأسوانى ، وفرض القانون دون أى إستثناءات .

وأكد المحافظ على أن هذه الحملات تعكس حالة من التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل المحافظة حيث تشارك إدارة المرور بفاعلية فى ضبط السيارات المخالفة ، ويتم تحرير المحاضر اللازمة وسحب الرخص ، مع توجيه تحذيرات مشددة للسائقين للردع العام بضرورة الإلتزام بالخطوط المقررة ، وعدم تحميل الركاب خارج خطوط السير المحددة .

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الهادى عبد الله مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية .