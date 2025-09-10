قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة بأسوان لضبط 26 سيارة ميكروباص سيرفيس مخالفة وسحب رخصها

محمد عبد الفتاح

فى ظل الجهود المكثفة لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى ، والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته المفاجئة الأخيرة بشوارع المدينة .

قاد اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لإستهداف السيارات المخالفة لخطوط السير ، وخاصة فى المناطق التى تشهد كثافة مرورية عالية مثل شارع كسر الحجر أمام منطقة الإشارة ، وكذا أمام مسجد المطار بالحداديين ، وأيضاً الخطوط المتجهة لأحياء المحمودية والسادات والخزان والتأمين والكرور .

وقد أسفرت جهود الحملة التى جاءت ضمن سلسلة من الضربات المتواصلة لتحقيق الإنضباط عن ضبط وسحب رخص 26 سيارة ميكروباص سيرفيس ، وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت فى عدم الإلتزام بخطوط السير المحددة أو العمل خارج نطاقها بإجمالى 13 سيارة ، بالإضافة إلى مخالفة خطوط السير بإجمالى 7 سيارات ، وعدم تركيب الملصق الإلكترونى بإجمالى 6 سيارات .

جهود متنوعة

وشدد محافظ أسوان على الإستمرار فى تنظيم هذه الحملات وفقاً لرؤية شاملة ترتبط بتعزيز الإنضباط المرورى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على صورة حضارية للشارع الأسوانى ، وفرض القانون دون أى إستثناءات .

وأكد المحافظ على أن هذه الحملات تعكس حالة من التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل المحافظة حيث تشارك إدارة المرور بفاعلية فى ضبط السيارات المخالفة ، ويتم تحرير المحاضر اللازمة وسحب الرخص ، مع توجيه تحذيرات مشددة للسائقين للردع العام بضرورة الإلتزام بالخطوط المقررة ، وعدم تحميل الركاب خارج خطوط السير المحددة .

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الهادى عبد الله مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية .

