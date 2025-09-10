قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

استكمل فرع المجلس القومى تنظيم ندوات التوعية المجتمعية تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 500 سيدة ورجل وشاب بقرى ونجوع الحاج زيدان والرحمات وأبو ابني والنخل والقنادلة بمركز إدفو .

وأشارت بأن الجلسات تناولت القضية السكانية والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

جلسات الدوار

هذا وفى ضوء الجهود المبذولة لتفعيل دور قصور الثقافة كمنابر تنويرية لنشر الفكر والمعرفة وبناء وعى الأجيال الجديدة .

شهد قصر ثقافة أبو سمبل السياحية تنظيم ورشة عمل متكاملة للأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة تكثيف الفعاليات وتنوعها بما يساهم فى تحويله إلى مركز إشعاع ثقافى وحضارى يخدم المجتمع المحلى ، ويثرى الحركة الثقافية فى المدينة السياحية .

وجاءت الفعالية بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة عادل مرغنى ، وإدارة قصر الثقافة حيث تم الحرص على أن تحمل الورشة طابعاً تربوياً وفنياً يجمع بين الترفيه والتعليم ، ويمنح الأطفال مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبداعهم .

وقد تضمنت الورشة إقامة معرض للمشغولات اليدوية والفنية التى أبدعها الأطفال بأيديهم ، حيث تنوعت الأعمال بين لوحات فنية ، وتصميمات يدوية بإستخدام خامات البيئة المحلية بما يعبر عن خصوصية مدينة أبو سمبل التى تحتضن واحداً من أعظم المعالم الأثرية على مستوى العالم ، وهو معبدى رمسيس الثانى .

وفى ختام الورشة قامت إدارة قصر ثقافة أبو سمبل بالتعاون مع الوحدة المحلية، بتكريم الأطفال المتميزين الذين أظهروا تفوقهم فى أعمالهم الفنية تشجيعاً لهم على مواصلة تنمية مهاراتهم بما إنعكس بالبهجة والسرور عليهم .