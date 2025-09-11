محافظ أسوان يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بميدان النفق

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق وذلك بعد أن فاجأ المسئولين بالمحليات بتغيير خط سيره أثناء مروره على عدد من المدارس بحى شرق حيث جاء ذلك فى جولة شملت عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية المختلفة .

وإستدعى المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ونوابه ورؤساء الأحياء لرفع هذه الإشغالات ، مع التشديد على الباعة الجائلين للإلتزام بحرم خطوط التنظيم لسويقة النفق ، وعدم العشوائية بوضع عربات بيع الخضروات والفاكهة بشكل عشوائى وسط الميدان للقضاء على منع التكدس وإعاقة الحركة المرورية للمواطنين .

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بمراجعة موقف سيارات السيرفيس داخل موقف النفق ، وعدم تجاوزها الأماكن المخصصة لها بالموقف حتى لا يتسبب ذلك فى التزاحم وتعطيل حركة المشاة والمرور .

جولة المحافظ

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم ، وخاصة بشوارع الحدادين والمطار وشرق البندر والشادر القديم وكسر الحجر لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، مؤكداً على أهمية رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات طبقاً للمنظومة التى تتم من خلال مشروع النظافة العامة .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة .

حيث قام المحافظ بجولة تفقدية شملت عدداً من المخابز البلدية ومحلات الجزارة وذلك فى إطار جهوده المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين فى الإجراءات الرقابية والتنفيذية ، موجهاً بضرورة الإلتزام بمواصفات الجودة للخبز من حيث الوزن والنظافة العامة ، مع التشديد على عدم السماح بأى تلاعب فى حصص الدقيق أو التلاعب بحقوق المواطنين .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإلتزام بالذبح داخل المجازر المرخصة ، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، مع الإلتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة المواطنين .