محافظ أسوان يواصل جولاته بتفقد المخابز ومحلات الجزارة.. ويؤكد بعدم التهاون والتلاعب بصحة المواطنين

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة .

حيث قام المحافظ بجولة تفقدية شملت عدداً من المخابز البلدية ومحلات الجزارة وذلك فى إطار جهوده المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين فى الإجراءات الرقابية والتنفيذية ، موجهاً بضرورة الإلتزام بمواصفات الجودة للخبز من حيث الوزن والنظافة العامة ، مع التشديد على عدم السماح بأى تلاعب فى حصص الدقيق أو التلاعب بحقوق المواطنين .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإلتزام بالذبح داخل المجازر المرخصة ، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، مع الإلتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة المواطنين .

وكلف الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف حملات المتابعة اليومية على الأسواق والمخابز والمجازر للتصدي لأي مخالفات وردع كل من تسول له نفسه إستغلال المواطنين أو الإضرار بصحتهم .

وفى نفس الجولة حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى عدد من المواطنين ، موجهاً المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

جولة المحافظ

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق وذلك بعد أن فاجأ المسئولين بالمحليات بتغيير خط سيره أثناء مروره على عدد من المدارس بحى شرق حيث جاء ذلك فى جولة شملت عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية المختلفة .

وإستدعى المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ونوابه ورؤساء الأحياء لرفع هذه الإشغالات ، مع التشديد على الباعة الجائلين للإلتزام بحرم خطوط التنظيم لسويقة النفق ، وعدم العشوائية بوضع عربات بيع الخضروات والفاكهة بشكل عشوائى وسط الميدان للقضاء على منع التكدس وإعاقة الحركة المرورية للمواطنين .

