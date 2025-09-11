أمن أسوان يضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة ومخالفات مرورية

قامت مديرية أمن أسوان بحملة مكبرة بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان أستهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة ، أسفرت عن ضبط " عبده رسلي " المتهم بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة وخفيفة ، وكذا ضبط عنصريين آخرين ، وقد نجحت الحملة أيضا فى ضبط رشاش جرنوف ، وعدد ٤ بندقيه آلى ، وعدد ٥ قنبلة يدوية.

ويأتى ذلك استمرار للجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ومواجهة البلطجة ، وفى إطار التنسيق المستمر بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لبسط الأمن والآمان فى الشارع الأسوانى.

كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الحشيش والهيروين والتامول ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جهود متنوعة

وفى نفس السياق واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة ، ولا سيما فى الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، والتى نجحت فى ضبط عدد من أصحاب الجنسيات الإفريقية والمخالفين لضوابط الإقامة أو قاموا بتصرفات غير قانونية.

فيما قامت المديرية بحملات مكثفة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة مرور أسوان لضبط قائدى المركبات المخالفة وخاصة من عربات التوك توك سواء المرخصة أو الغير مرخصة والتى تقوم بالسير فى الشوارع الغير مخصصة للسير فيها .

بينما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتغيير خط سيره على المدارس التى تم تجهيزها من قبل مديرية التربية والتعليم.

حيث فاجأ المحافظ المسئولين بزيارة مدارس غير مدرجة ضمن مخطط مروره المسبق بأحياء جنوب وشرق المدينة ، وإستهلها بتفقد مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية المتميزة للغات .

وعقب إكتشافه لأوجه القصور وتدنى مستوى النظافة العامة وسوء حالة دورات المياه العمومية والفصول ، قرر الدكتور إسماعيل كمال إعفاء مديرة المدرسة من منصبها ، وتكليف مدير جديد لسرعة الجاهزية للعام الدراسى ، وتلافى كافة الملاحظات التى رصدها .

ويأتى ذلك فى ضوء حرصه المتواصل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأبنائنا الطلاب ، وضمان الإستعداد الجيد لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .