محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يشاركان في حفل تخرج 348 طالبا

شهد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، حفل تخرج 348 طالبا وطالبة من طلاب البكالوريوس والطلاب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، الذي أقامته الأكاديمية بالمركز الثقافي الإفريقي "متحف النيل الوثائقي سابقاً".

وحضر فعاليات الاحتفال المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ورماح السيد السكرتير العام المساعد، والدكتور الفيصل عبد الحميد نائب مدير فرع الأكاديمية بجنوب الوادي للشئون التنفيذية، بالإضافة إلى العمداء وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية العربية تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، التي جعلتها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية من بين 51 جامعة، والمركز الثامن عربياً من بين 350 جامعة، والمرتبة 104 عالمياً من أصل 2318 جامعة في تصنيف التايمز الدولي، مؤكداً أن هذا التفوق العلمي جعل الأكاديمية مؤسسة دولية لتخريج الكوادر البشرية المتميزة لخدمة قضايا التنمية والنماء والعمران.

وقدم إسماعيل كمال شكره وتقديره البالغ لمبادرة الأكاديمية بإهداء 6 منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة بأسوان للالتحاق بكليات فرع جنوب الوادي بالعام الجامعي الجديد 2025 /2026، مشيداً في الوقت نفسه بدورها المجتمعي من خلال دعمها لمشروعات التنمية والخدمات بالمحافظة، وفي مقدمتها تطوير ورفع كفاءة طريق السادات بما يخدم حركة المواطنين والطلاب والأفواج السياحية.

وأكد محافظ أسوان على أن ما تشهده مصر في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يعكس إيمان الدولة الكامل بأن الاستثمار في الشباب يؤكد على اعتبارهم صناع الحاضر وأمل المستقبل، والعنصر الأساسي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك تواكباً مع المبادرة الرئاسية "بناء الإنسان"، موجهاً التهنئة لأبنائه الخريجين، الذين يتطلب منهم توظيف علمهم ومعرفتهم في ابتكار مشروعات جديدة وناشئة تواكب متطلبات سوق العمل؛ مضيفا: "هذا الاحتفال يعتبر بداية مبشرة لقادة ورواد أعمال جدد سيحملون على عاتقهم رسالة بناء الوطن، وسنمضي معاً بعقول وسواعد شبابنا نحو مستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة".

