قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق.. ويشدد على مواجهة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أ ش أ

 قاد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق، بعد أن تفاجأ المسئولون بالمحليات بتغيير خط سيره أثناء مروره على عدد من المدارس بحي شرق، واستدعى المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ونوابه ورؤساء الأحياء لرفع هذه الإشغالات، مع التشديد على الباعة الجائلين الالتزام بحرم خطوط التنظيم لسويقة النفق لمنع التكدس وإعاقة الحركة المرورية للمواطنين.
وكلف الدكتور إسماعيل كمال، بحسب بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الخميس، مدير إدارة المرور بمراجعة موقف حافلات السيرفيس داخل موقف النفق، وعدم تجاوز الأماكن المخصصة لها بالموقف حتى لا يتسبب ذلك في التزاحم وتعطيل حركة المشاة والمرور، كما وجه المسئولين بإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مؤكداً على أهمية رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من والحاويات طبقاً للمنظومة التي تتم من خلال مشروع النظافة العامة.
وفي سياق متصل، واصل محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة التي تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتفقد خلالها عدداً من المخابز البلدية ومحلات الجزارة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين فى الإجراءات الرقابية والتنفيذية، موجهاً بضرورة الالتزام بمواصفات الجودة للخبز من حيث الوزن والنظافة العامة، مع التشديد على عدم السماح بأي تلاعب في حصص الدقيق أو التلاعب بحقوق المواطنين. 
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر المرخصة، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة المواطنين، مكلفاً الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف حملات المتابعة اليومية على الأسواق والمخابز والمجازر للتصدي لأية مخالفات وردع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو الإضرار بصحتهم، وفي نفس الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى عدد من المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
في سياق آخر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 214 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى سبيل العرب والنجاجره والمنشيه والاصلاح والسبعين بمركز كوم امبو، ومناطق الأمبركاب والسيل الريفي والحكروب بمركز اسوان. 
وصرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف، اليوم /الخميس/ بأن تنظيم القافلة يأتي وفق خطة مسحيه تستهدف الأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والعزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان، على أن تكون هذه الأسر بلا عائل من الأرامل والأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.
وأشار إلى أن الأورمان سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة أسوان.
 

محافظ الإشغالات المسئولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

رفع اشغالات

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق.. ويشدد على مواجهة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يتابع شكاوى ومطالب المواطنين عبر الرصد الإعلامي ويوجه بسرعة التعامل معها

لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا بأسيوط

تعليم أسيوط: لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا قبل بدء العام الدراسى

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد