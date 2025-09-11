محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق.. ويشدد على مواجهة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية

قاد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق، بعد أن تفاجأ المسئولون بالمحليات بتغيير خط سيره أثناء مروره على عدد من المدارس بحي شرق، واستدعى المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ونوابه ورؤساء الأحياء لرفع هذه الإشغالات، مع التشديد على الباعة الجائلين الالتزام بحرم خطوط التنظيم لسويقة النفق لمنع التكدس وإعاقة الحركة المرورية للمواطنين.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال، بحسب بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الخميس، مدير إدارة المرور بمراجعة موقف حافلات السيرفيس داخل موقف النفق، وعدم تجاوز الأماكن المخصصة لها بالموقف حتى لا يتسبب ذلك في التزاحم وتعطيل حركة المشاة والمرور، كما وجه المسئولين بإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مؤكداً على أهمية رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من والحاويات طبقاً للمنظومة التي تتم من خلال مشروع النظافة العامة.

وفي سياق متصل، واصل محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة التي تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتفقد خلالها عدداً من المخابز البلدية ومحلات الجزارة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين فى الإجراءات الرقابية والتنفيذية، موجهاً بضرورة الالتزام بمواصفات الجودة للخبز من حيث الوزن والنظافة العامة، مع التشديد على عدم السماح بأي تلاعب في حصص الدقيق أو التلاعب بحقوق المواطنين.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر المرخصة، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة المواطنين، مكلفاً الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف حملات المتابعة اليومية على الأسواق والمخابز والمجازر للتصدي لأية مخالفات وردع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو الإضرار بصحتهم، وفي نفس الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى عدد من المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

في سياق آخر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 214 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى سبيل العرب والنجاجره والمنشيه والاصلاح والسبعين بمركز كوم امبو، ومناطق الأمبركاب والسيل الريفي والحكروب بمركز اسوان.

وصرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف، اليوم /الخميس/ بأن تنظيم القافلة يأتي وفق خطة مسحيه تستهدف الأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والعزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان، على أن تكون هذه الأسر بلا عائل من الأرامل والأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.

وأشار إلى أن الأورمان سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة أسوان.

