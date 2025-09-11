قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إسماعيل كمال يتابع ميدانياً استعدادات المدارس بأسوان للعام الدراسى الجديد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدداً من المدارس للوقوف على مدى جاهزية المنشآت التعليمية والتأكد من إستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة قبل بدء العام الدراسى الجديد ، وقد تضمنت جولة المحافظ التى رافقه فيها محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن القيادات التعليمية ، مدرسة نجيب محفوظ (فرنسى - إنجليزى) بمدينة ناصر ، والتى تضم 900 طالب وطالبة داخل 26 فصل ، إلى جانب مجمع مدارس العروبة المشتركة ، والذى يضم 2491 طالب وطالبة داخل 53 فصل .

وخلال جولته حرص الدكتور إسماعيل كمال على المرور داخل الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات ودورات المياه والبوابات الرئيسية والساحات الداخلية لمتابعة أعمال النظافة والدهانات وتوافر الأثاث المدرسى .

ووجه المحافظ بضرورة تلافى أى ملاحظات بشكل عاجل وذلك لضمان جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى أجواء تربوية وصحية تليق بمكانة أسوان وبأبنائها ، مع مراجعة منظومة الإطفاء داخل المدارس ، والتدريب على التعامل معها ، وأكد الدكتور إسماعيل كمال فيه على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لضمان بداية عام دراسي ناجح ومتميز .

جولة محافظ أسوان

وشدد المحافظ على التنسيق بين إدارة مرور أسوان وصندوق مكافحة الإدمات والتعاطى التابع لمجلس الوزراء لتكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وسيارات السيرفيس المستخدمة فى نقل الطلاب للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة حفاظاً على سلامتهم وحياتهم من أى مخاطر محتملة .

وكلف المحافظ بسرعة الإنتهاء الفورى من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بكافة المدارس التى تصل إلى 1540 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، مع رفع كفاءة النظافة والتجميل بالتنسيق مع مسئولى المحليات داخل المدارس ومحيطها ، وإزالة أى تراكمات للقمامة أو المخلفات ، بجانب الإهتمام بتشجير الأفنية والساحات ، علاوة على توفير بيئة تعليمية صحية ، وتحقيق الإنضباط الإدارى .

وأكد على أهمية أن يتوازى مع ذلك تعزيز الأنشطة الطلابية ، ومواصلة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وفقاً للمواعيد المحددة لتتوافر بذلك كافة عناصر نجاح العملية التعليمية .

