عاجل
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
المصريون في أوروبا على قلب رجل واحد احتفالا بزيارة الرئيس السيسي
اتهموني بالجاسوسية | صدمة لـ باسم يوسف بسبب هذه الصورة
الجنيه الذهب ينخفض 2200 .. تراجع أسعار المعدن الأصفر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده؟.. أمين الإفتاء يجيب

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتصلات تقول فيه: "في حديث بيقول إن الملائكة بتنزل في الفجر والعصر، وربنا بيسألهم عن اللي بيصلوا، فهل ربنا يحتاج إنه يسألهم عز وجل؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل الملائكة عن عباده لحاجة إلى علمٍ، فهو العليم بكل شيء، وإنما يسألهم وهو عالمٌ بهم جل جلاله.

أمين الإفتاء: هذا فضل العباد المطيعين

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السؤال هنا لإظهار فضل العباد المطيعين أمام الملائكة، ولتعلم الملائكة أن في الأرض من يعبد الله رغم ما فيها من شهوات وفتن، فيباهي الله بهم ملائكته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مثل هذا السؤال الإلهي يكون إظهارًا لمقام الطائعين واجتهادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: "إن الله يباهي ملائكته بأهل الذكر وأهل الطاعة".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "فالله تعالى لا يسأل عن جهل، وإنما لحكمة عظيمة، وهي بيان مكانة الراكعين الساجدين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشاغل الدنيا، فيقول سبحانه لملائكته: انظروا إلى عبادي".

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

قبل فتح الأبواب | حسين عبد البصير يكشف لـ صدى البلد : المتحف الكبير هيعرض أسرار مقبرة توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ

معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل

مدينة أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية قبل ساعات من ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.. شاهد

معرض الاقصر للكتاب

الآخر في عالم بهاء طاهر.. ندوة فكرية في معرض الأقصر للكتاب

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

