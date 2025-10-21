ما الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتصلات تقول فيه: "في حديث بيقول إن الملائكة بتنزل في الفجر والعصر، وربنا بيسألهم عن اللي بيصلوا، فهل ربنا يحتاج إنه يسألهم عز وجل؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل الملائكة عن عباده لحاجة إلى علمٍ، فهو العليم بكل شيء، وإنما يسألهم وهو عالمٌ بهم جل جلاله.

أمين الإفتاء: هذا فضل العباد المطيعين

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السؤال هنا لإظهار فضل العباد المطيعين أمام الملائكة، ولتعلم الملائكة أن في الأرض من يعبد الله رغم ما فيها من شهوات وفتن، فيباهي الله بهم ملائكته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مثل هذا السؤال الإلهي يكون إظهارًا لمقام الطائعين واجتهادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: "إن الله يباهي ملائكته بأهل الذكر وأهل الطاعة".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "فالله تعالى لا يسأل عن جهل، وإنما لحكمة عظيمة، وهي بيان مكانة الراكعين الساجدين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشاغل الدنيا، فيقول سبحانه لملائكته: انظروا إلى عبادي".