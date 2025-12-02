قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

رشا عوني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2  ديسمبر2025 .. تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

 وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 5:02 ص

- موعد صلاة الظهر 11:44 ص

- موعد صلاة العصر 2:35 م

- موعد صلاة المغرب 4:55 م

- موعد صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:09 ص

- موعد صلاة الظهر 11:50 ص

- موعد صلاة العصر 2:38 م

- موعد صلاة المغرب 4:57 م

- موعد صلاة العشاء 6:20 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:59 ص

- موعد صلاة الظهر 11:40 ص

- موعد صلاة العصر 2:30 م

- موعد صلاة المغرب 4:49 م

- موعد صلاة العشاء 6:12 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:47 ص

- وقت صلاة الظهر 11:32 ص

- موعد صلاة العصر 2:28 م

- وقت صلاة المغرب 4:47 م

- وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:48 ص

- موعد صلاة الظهر 11:38 ص

- موعد صلاة العصر 2:40 م

- موعد صلاة المغرب 5:01 م

- موعد صلاة العشاء 6:18 م


مواقيت الصلاة اليوم في محافظات و مدن مصر 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

