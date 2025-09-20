نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

تصدرت الفنانة نجلاء بدر محركات البحث بعد ظهورها فى النسخة ٢٢ من حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥ الذى أقيم امس وظهرت نجلاء بدر بإطلالة متألقة ، ويعد هو الظهور الأول لها بعد عثورها على خاتمها المفقود.

نجلاء بدر تطمئن جمهورها بعد العثور على خاتمها

وكانت طمأنت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومتابعيها خلال الأيام الماضية بعدما طلبت منهم الدعاء لها بإيجاد خاتمها المفقود.

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين أولاً بحمد ربنا و بشكر فضله عليه ثانيا بشكر كل الناس إللي دعت لي و إللي كلموني و دعموني و أرشدوني بالدعاء قراءة القرآن و بشكر إيماني بإنه عائد لي و إنه قريب، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لقيت الخاتم.

وكانت قد أثارت الفنانة نجلاء بدر شفقة جمهورها عليها بعد منشور لها كشفت فيه عن فقدانها شيئًا غاليًا جدًا على قلبها، وهو خاتم يحمل ختم الرسول كما يقال، معبرة عن حزنها الشديد.

وكتبت نجلاء بدر على حسابها الخاص بفيسبوك:“ضاع مني أعز ما أملك وأهم حاجة عندي، خاتم كان عليه ختم خاتم الرسول كما يقال.. كنت بطمن لوجوده حتى لو مش لابساه في إيدي.. حزينة قوي بجد.. يارب ألاقيه.”

وتفاعل متابعوها مع البوست بالدعاء لها أن تعثر على الخاتم المفقود، مؤكدين تفهمهم لقيمته المعنوية الكبيرة بالنسبة لها.

مسلسل أزمة ثقة

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل “أزمة ثقة” الذى يعرض حاليا ، بمشاركة مع هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسى، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج وائل فهمى عبدالحميد.