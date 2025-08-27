قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب
إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية بعد مباحثات ترامب وزيلينسكي؟| تفاصيل
وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال "الدليفري"
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الثامن
محافظ أسيوط يحيل واقعة تسمم 16 شخصًا بأحد الأفراح للتحقيق ويوجه برعاية المصابين
قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لأحمد عبد القادر لفك التكتلات الدفاعية
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بشأن أفضل مبارايات الدوري
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية
انطلاق جولة الإعادة بالشيوخ داخل مصر.. و100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي
فن وثقافة

مسلسل أزمة ثقة يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر ..تفاصيل

أزمة ثقة
أزمة ثقة
أحمد البهى

تمكن مسلسل أزمة ثقة من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it. 

واحتل مسلسل" أزمة ثقة" المركز الثاني من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار. 

 

كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء، الذي ينشأ بسبب المال ويؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، مما يعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.

"أزمة ثقة" يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الأحد المقبل.

ويُعد هذا العمل بمثابة التعاون الثاني بين الفنانين هاني عادل ونجلاء بدر، حيث سبق لهما أن اجتمعا في حكاية ضمن مسلسل "الغراب" في عام 2022.

مسلسل “أزمة ثقة” بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسى، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج وائل فهمى عبدالحميد.

مسلسل أزمة ثقة

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

خالد الغندور

الغندور: الأهلي قيمته أعلي من ريبيرو

أستاذ جنع

طالبة تحمل قطتها على المسرح خلال حفل التخرج .. تصرف ودعفوي من الأستاذ الجامعي

ريبيرو

سيد عبد الحفيظ: مباراة بيراميدز قد تكون نقطة انطلاقة ريبييرو مع الأهلي

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

