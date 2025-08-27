مسلسل أزمة ثقة يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر ..تفاصيل

تمكن مسلسل أزمة ثقة من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it.



واحتل مسلسل" أزمة ثقة" المركز الثاني من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار.





كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء، الذي ينشأ بسبب المال ويؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، مما يعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.

"أزمة ثقة" يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الأحد المقبل.

ويُعد هذا العمل بمثابة التعاون الثاني بين الفنانين هاني عادل ونجلاء بدر، حيث سبق لهما أن اجتمعا في حكاية ضمن مسلسل "الغراب" في عام 2022.

مسلسل “أزمة ثقة” بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسى، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج وائل فهمى عبدالحميد.