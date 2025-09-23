أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت نجلاء بدر بإطلالة شبابية مرتدية فستانا باللون الأحمر الداكن اتسم بستايل الكب.

وتعتمد نجلاء بدر ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا

واختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.