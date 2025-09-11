قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
فن وثقافة

ظهور لافت لنجلاء بدر عبر إنستجرام

نجلاء بدر
نجلاء بدر
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت نجلاء بدر بإطلالة جذابة مرتدية بدلة لامعة باللون الرمادي، ما حاز على  إعجاب متابعيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة نجلاء بدر، أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من التحول اللافت في ملامحها.

وأثارت الفنانة نجلاء بدر حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها في مقطع فيديو يوثّق خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

وظهرت نجلاء بدر داخل غرفة العمليات، بدايةً من استعدادها للجراحة وحتى لحظة استعراض النتيجة النهائية، ما كشف عن تغييرات واضحة في ملامحها مقارنة بإطلالاتها السابقة.

وعلّق بعض المتابعين: "ما عرفتكِش، شكلك اتغير.. النتيجة تحفة أوي، شكلك اتغير لكن قمر".

نجلاء بدر صور نجلاء بدر اطلالات النجوم

