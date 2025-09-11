ظهور لافت لنجلاء بدر عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت نجلاء بدر بإطلالة جذابة مرتدية بدلة لامعة باللون الرمادي، ما حاز على إعجاب متابعيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة نجلاء بدر، أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من التحول اللافت في ملامحها.

وأثارت الفنانة نجلاء بدر حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها في مقطع فيديو يوثّق خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

وظهرت نجلاء بدر داخل غرفة العمليات، بدايةً من استعدادها للجراحة وحتى لحظة استعراض النتيجة النهائية، ما كشف عن تغييرات واضحة في ملامحها مقارنة بإطلالاتها السابقة.

وعلّق بعض المتابعين: "ما عرفتكِش، شكلك اتغير.. النتيجة تحفة أوي، شكلك اتغير لكن قمر".