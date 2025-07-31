بفستان ستان.. ظهور لافت لـ نجلاء بدر عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و تألقت نجلاء بدر بإطلالة جذابة مرتدية فستانا ستانا مشجرا باللون الأبيض في الأخضر ، مما حازت الصورة إعجاب متابعيها.



ويذكر أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة نجلاء بدر ، وأثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من التحول اللافت في ملامحها.

وأثارت الفنانة نجلاء بدر حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها في مقطع فيديو يوثّق خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

وظهرت نجلاء بدر داخل غرفة العمليات، بدايةً من استعدادها للجراحة وحتى لحظة استعراض النتيجة النهائية، مما كشف عن تغييرات واضحة في ملامحها مقارنة بإطلالاتها السابقة.

وعلّق بعض المتابعين: "ما عرفتكِش، شكلك اتغير... النتيجة تحفة أوي، شكلك اتغير لكن قمر".