آخرهن نجلاء بدر.. نجمات تشوهت وجوههن بسبب عمليات التجميل الفاشلة

أثارت الفنانة نجلاء بدر حالة من الجدل الواسع بسبب اعترافها بفشل عملية جميل اجرتها سابقا وهو الأمر الذى تعرض له عدد من النجمات واعترفن به مؤخرا وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن خضوها من قبل الى حقن البوتوكس كما عملت فيلر في الخدود وهو متدا عرض وجهها الى وجهي نوع من التشوه وانتفخ بشكل كبير.

وفاء سالم

بينما قالت الفنانة وفاء سالم أن ملامح اثناء اجراء العملية كانت صعبة ،بسبب مايسمى "حقن الدهون" وهي عبارة عن دهون تأخذ من الجسم وقالولي وقتها أنه صحي".

وذكرت ان عملية شد الوجه بالخيوط من المفترض أنه بعد وضعها تذوب مع الوقت لكنها لم تذب وظلت موجودة وسببت في إلتهابات وصديد.

ميسرة

كشفت الفنانة ميسرة، عن إجرائها حقن البوتكس ، إلا أنها فشلت بطريقة غريبة، حيث سببت لها عاهة مستديمة في وجهها واصبحت بملامح مشوهة وأصيبت بتلوث وشرحت الفنانة أنها خضعت لعملية الحقن، حيث أخذوا كميات من الدهون من جسدها لحقنها في وجهها وخدودها.

وعقب الحقن، تعرضت الفنانة لنقص شديد في وزنها وأصيبت بتلوث ميكروبي في حاجبها الأيسر. وهذا الميكروب كان يمكن أن يصيبها بالتسمم ويؤدي للوفاة، لذا خضعت لعملية جراحية أخرى للتخلص من الميكروب الذي كاد يتسبب بتسمم أسنانها وخدودها.

حورية فرغلي

اما عن الفنانة حورية فرغلي التي فقدت جمالها بسبب البوتكس وعمليات التجميل عملية تجميل في أنفها، إلا أنها تسببت في إعوجاجها بشكل غريب، وهو ما ندمت عليه ملكة جمال مصر السابقة.

من الفنانات القلائل اللاتي اعترفن بخطأهم، حيث أعربت عن ندمها الشديد لإجرائها عملية حقن بالبوتوكس لوجهها، وذلك بعد قرارها بإجراء العملية عن اقتناع.

وأرجعت الأمر إلى عدم شعورها بالارتياح، كما أحست بعدم قدرتها على التعبير بوجهها كما يجب.

إليسا

أجرت الفنانة اللبنانية إليسا عملية تجميل بسيطة لازالة الفيلر بشفتيها الذي تسبب في تعوجها بشكل كبير، وتبين ذلك في صورة جديدة جمعتها باصدقائها تداولت على السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.

وكانت إليسا اعترفت من قبل في إحدى الجلسات النقاشية بالأردن: "أنا بتعرض للتنمر.. والناس اللي بتسخر من فمي أو أي شيء آخر لا يؤثرون فيَّ نهائيا.. أنا إليسا وإذا أحد منهم قادر أن يحقق ما حققته يأتي ويحكي معي".

ريهام سعيد

لم تكن الفنانة والإعلامية ريهام سعيد أولى الفنانات اللاتي تعرضن للتشوه نتيجة إجراء عمليات تجميل فاشلة، فسبقها العديد من النجمات الذين أعلنوا مسبقا تعرضهن لعمليات تجميل خاطئة.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل ،مما ترتب عليها تشويه وجهها.

وعلقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.

كما قالت ريهام سعيد، خلال برنامجها أنا ماشية بخطين في وشي وبداريهم بالفوندشين.