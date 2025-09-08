قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
فن وثقافة

"الشاطر" و"روكي الغلابة" ضمن أعلى الإيرادات في السعودية

محمد نبيل

استطاع فيلمي "الشاطر" و “روكي الغلابة” التواجد ضمن قائمة الأعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودي منذ طرحهما.

ويستقر فيلم “الشاطر” حاليا في المركز الثاني في السينمات السعودية، بينما يتواجد فيلم النجمة دنيا سمير غانم في المرتبة السادسة.

وتجاوز فيلم النجم أمير كرارة حاجز الـ100 مليون جنيه، ليدخل الفيلم قائمة نادى المائة، ويحتل المركز التاسع فى قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى السينما المصرية.
 

شهدت السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في الإيرادات، مع تحقيق عدد من الأفلام لأرقام قياسية غير مسبوقة في شباك التذاكر. وتصدّر فيلم "ولاد رزق 3" القائمة كأعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات، متفوقًا على مجموعة من الأعمال التي نالت إعجاب الجماهير وحققت نجاحًا تجاريًا لافتًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "سيكو سيكو"، يليه في المركز الثالث فيلم "المشروع X"، ثم "بيت الروبي" في المركز الرابع، بينما حل "الحريفة 2" في المركز الخامس.

وتراجع فيلم "كيرة والجن"، الذي كان يحتل الصدارة في فترة سابقة، إلى المركز السادس، يليه "الفيل الأزرق 2" في المركز السابع، ثم "ولاد رزق 2" في المركز الثامن.

أما المركز التاسع فكان من نصيب فيلم "الشاطر"، واختتم القائمة فيلم "ريستارت" في المركز العاشر.

وتعكس هذه القائمة تطور الصناعة السينمائية في مصر، وتنوع الأذواق الفنية لدى الجمهور، وسط منافسة قوية بين صناع الأفلام على تقديم محتوى يجمع بين الجودة وتحقيق الأرباح.

فيلم الشاطر فيلم روكي الغلابة السينمات السعودية

