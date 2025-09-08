"الشاطر" و"روكي الغلابة" ضمن أعلى الإيرادات في السعودية

استطاع فيلمي "الشاطر" و “روكي الغلابة” التواجد ضمن قائمة الأعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودي منذ طرحهما.



ويستقر فيلم “الشاطر” حاليا في المركز الثاني في السينمات السعودية، بينما يتواجد فيلم النجمة دنيا سمير غانم في المرتبة السادسة.



وتجاوز فيلم النجم أمير كرارة حاجز الـ100 مليون جنيه، ليدخل الفيلم قائمة نادى المائة، ويحتل المركز التاسع فى قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى السينما المصرية.



شهدت السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في الإيرادات، مع تحقيق عدد من الأفلام لأرقام قياسية غير مسبوقة في شباك التذاكر. وتصدّر فيلم "ولاد رزق 3" القائمة كأعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات، متفوقًا على مجموعة من الأعمال التي نالت إعجاب الجماهير وحققت نجاحًا تجاريًا لافتًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "سيكو سيكو"، يليه في المركز الثالث فيلم "المشروع X"، ثم "بيت الروبي" في المركز الرابع، بينما حل "الحريفة 2" في المركز الخامس.

وتراجع فيلم "كيرة والجن"، الذي كان يحتل الصدارة في فترة سابقة، إلى المركز السادس، يليه "الفيل الأزرق 2" في المركز السابع، ثم "ولاد رزق 2" في المركز الثامن.

أما المركز التاسع فكان من نصيب فيلم "الشاطر"، واختتم القائمة فيلم "ريستارت" في المركز العاشر.

وتعكس هذه القائمة تطور الصناعة السينمائية في مصر، وتنوع الأذواق الفنية لدى الجمهور، وسط منافسة قوية بين صناع الأفلام على تقديم محتوى يجمع بين الجودة وتحقيق الأرباح.