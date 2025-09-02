ضاع مني أعز ما أملك..نجلاء بدر تكشف عن فقدان هذا الشئ| تفاصيل

أثارت الفنانة نجلاء بدر شفقة جمهورها عليها بعد منشور لها كشفت فيه عن فقدانها شيئًا غاليًا جدًا على قلبها، وهو خاتم يحمل ختم الرسول كما يقال، معبرة عن حزنها الشديد.



وكتبت نجلاء بدر على حسابها الخاص بفيسبوك:“ضاع مني أعز ما أملك وأهم حاجة عندي، خاتم كان عليه ختم خاتم الرسول كما يقال.. كنت بطمن لوجوده حتى لو مش لابساه في إيدي.. حزينة قوي بجد.. يارب ألاقيه.”

وتفاعل متابعوها مع البوست بالدعاء لها أن تعثر على الخاتم المفقود، مؤكدين تفهمهم لقيمته المعنوية الكبيرة بالنسبة لها.

مسلسل أزمة ثقة

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل “أزمة ثقة” مع هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسى، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج وائل فهمى عبدالحميد.