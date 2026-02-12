قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
محافظات

قرار عاجل بشأن الفتحات العشوائية على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ | صور

جانب من الأعمال
محمود زيدان

 أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ أعمال إغلاق النقاط الخطرة والفتحات العشوائية على مستوى طرق المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث بدأت الأعمال بطريق رافد بلطيم الدولي، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع معدلات الأمان المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة شبكة الطرق، ومنع الحوادث الناتجة عن المداخل غير القانونية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

وجه محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من غلق جميع الفتحات العشوائية التي تمثل خطورة على مستخدمي الطرق، خاصة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال.

وشدد محافظ كفرالشيخ على عدم السماح بإنشاء أي فتحات عشوائية مستقبلًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط المروري ومواجهة حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.

كفر الشيخ رافد الطريق الدولي بلطيم أخبار كفر الشيخ

