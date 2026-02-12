قرار عاجل بشأن الفتحات العشوائية على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ | صور

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ أعمال إغلاق النقاط الخطرة والفتحات العشوائية على مستوى طرق المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث بدأت الأعمال بطريق رافد بلطيم الدولي، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع معدلات الأمان المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة شبكة الطرق، ومنع الحوادث الناتجة عن المداخل غير القانونية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

وجه محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من غلق جميع الفتحات العشوائية التي تمثل خطورة على مستخدمي الطرق، خاصة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال.

وشدد محافظ كفرالشيخ على عدم السماح بإنشاء أي فتحات عشوائية مستقبلًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط المروري ومواجهة حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.