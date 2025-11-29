وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي

أعلنت الفنانة نجلاء بدر وفاة خالها اليوم ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الرسمى على فيسبوك :" إنا لله وإنا اليه راجعون، توفى الى رحمه الله خالى اللواء عبد الكريم سعد، ربنا يرحمك يا خالو ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان ".

مسلسل أزمة ثقة

وكان أحدث اعمال نجلاء بدر هو مسلسل “أزمة ثقة” الذى حققت فيه نجاحا كبيرا.

و يتكون مسلسل "أزمة ثقة" من 15 حلقة، وهو من بطولة: هاني عادل، إيهاب فهمي، تامر فرج، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد العمروسي، وعبير منير. العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.