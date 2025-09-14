«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، تقدم باستقالته إلى الكابتن محمود الخطيب في نهاية شهر مايو الماضي، إلا أن الخطيب تحدث معه وأقنعه بالاستمرار حتى نهاية فترة المجلس.

وأضاف الغندور، عبر برنامج "ستاد المحور"، أن سراج الدين أكد لمحمود الخطيب أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة بسبب انشغاله الكبير في حياته العملية، وأنه لن يتمكن من تقديم ما قدّمه خلال السنوات الثماني التي قضاها داخل المجلس.

وتابع: بعد طلب محمود الخطيب إعفاءه من الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية بسبب مرضه، تقدّم محمد سراج الدين باستقالته من جديد.

واختتم: "سراج الدين أكد للمقربين منه عدم خوض الانتخابات المقبلة بشكل نهائي".