سكرتير عام قنا يتابع ملفات التصالح والتقنين بمركز فرشوط

أجرى اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، جولة ميدانية موسعة بمركز فرشوط لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، وجهود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

رافقه خلال الجوله كلا من: تاج جلال أبو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات، ومينا سمير، مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملفات التصالح والتقنين.

واستهل السكرتير العام، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة آليات تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على معدلات الإنجاز في استقبال الطلبات وإنهاء الإجراءات.

أعقب ذلك عقد اجتماع مصغر مع مسؤولي التقنين، حيث جرى استعراض الملاحظات المرتبطة بالملف، وسبل معالجتها بما يضمن الإسراع في إنهاء الأعمال وتحقيق المستهدف.

كما تناول الاجتماع بحث آليات التعامل مع الأكواد المكررة، والحالات التي جرى تغيير غرض استخدامها من زراعي إلى سكني، إضافة إلى مناقشة نتائج الفحص والمعاينات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة للتغلب على أبرز التحديات.

وأكدالسكرتير العام، حرص الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على إنجاز ملفات التصالح والتقنين وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة ويضمن استقرار أوضاع المواطنين.

