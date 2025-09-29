محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدًا من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بالطويرات، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

ضم الوفد كل من: الأب مرقس سليمان، راعي كنيسة الكاثوليك بقنا، والأب بولس رزق، مدير المدرسة، وبدرية عاطف، مديرة حضانة الراهبات، وعدد من تلاميذ المدرسة.



وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أن مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات تُعد من أعرق المدارس بالمحافظة، وتمتلك تاريخًا مشرفًا في تخريج أجيال على مستوى عالٍ من العلم والثقافة والتربية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا النهج المتميز الذي يرسخ قيم الانتماء والوطنية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن اللقاء يعد لفتة تعكس عمق تلاحم الشعب المصري مسلمين ومسيحيين كنسيج وطني واحد.

أعرب أعضاء الوفد، عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين اعتزازهم بما قدمته قواتنا المسلحة الباسلة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها أعظم ملاحم البطولة والفداء، لتبقى روح النصر مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.