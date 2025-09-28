قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"المشاركة السياسية للعمال ودعم منظومة التنمية" ندوة لمجمع إعلام قنا بمصنع سكر قوص

ندوة مصنع سكر قوص
ندوة مصنع سكر قوص

نظم مجمع اعلام قنا، ندوة بعنوان “المشاركة السياسية للعمال ودعم منظومة التنمية”، للعاملين بمصنع سكر قوص، ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات" صوتك هيفرق.. إنزل وشارك"، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، وصلاح عبدالصبور، مدير إدارة التدريب بمصنع السكر، وحاضر فيها الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى، الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع بجامعة جنوب الوادى. 


وقال الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى، الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع بجامعة جنوب الوادى، إن المشاركة الإيجابية تساهم في خلق حالة نفسية جيدة تعود بالرخاء والسعادة على أفراد المجتمع، وتحقق نهضة المجتمع، إضافة إلى أنها تؤدي إلى الابداع لخلق حياة اجتماعية جيدة، وتحقق الاستفادة في كافة مجالات الحياة بسبب روح التعاون والألفة والود، وتساعد على تماسك افراد المجتمع، واكتساب سلوكيات صحيحة، فضلاً عن دورها في زيادة التفاهم والوعي بين المجتمع، والحد من الخلافات والمشكلات، وتحسين الحالة الاقتصادية وتنمية البلاد، واستقرار الدولة. 


وأشار القصبى، إلى أن الندوة تستهدف تعزيز المشاركة والتثقيف السياسى الايجابي، لتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة السياسية في مجتمعنا المصرى، لأن المشاركة السياسية للعمال والانخراط في قضايا الشأن العام ليست مجرد واجب، بل هي تعبير مباشر عن الانتماء والشراكة في صياغة مستقبل الوطن، فصوت العمال الفعّال هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات. 


وأوضح الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع بجامعة جنوب الوادى، بأن المشاركة السياسية موضوع حيوي ومهم وهو يعنى مدى انشغال الفرد بالأمور السياسية داخل مجتمعه، وإلمامه بالقضايا السياسية سواء على الصعيد الدولي أو الاقليمى العربي أو المحلى المصري، كما أنها ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية والتي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات، حق المواطن في أن  يؤدى دورًا معينًا في صنع ومراقبة القرارات السياسية، فضلاً عن كونها سلوكاً سياسياً منظماً، فهي العملية التي من خلالها يلعب الفرد دوراً في الحياة السياسة داخل المجتمع، وهى الجهود التطوعية المنظمة التي تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية ووضع السياسيات على مستوى المحلي أو القومي. 

وأشار القصبى إلى أن، المشاركة السياسية لها أهداف عديدة، من أبرزها، تنمية هوية الفرد المستقلة، تطوير قدراته ومدركاته الخاصة، المشاركة في اتخاذ القرارات وصنع الأحداث، نقل الثقافة السياسية السائدة في المجتمع من جيل إلى جيل، تهيئة المناخ الملائم لصياغة القرار أو تطوير الثقافة السياسية الجديدة، ترسيخ مبادئ الديموقراطية في السلوك العادي للمواطن. 


وأضاف الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع بجامعة جنوب الوادى، بأن التثقيف السياسي للعمال، يساهم فى زيادة مشاركة العمال في الانتخابات والفعاليات السياسية الأخرى، ما يعزز الديمقراطية ويساعد في تشكيل السياسات العامة، ويعمل على حماية الحقوق العمالية، حيث يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم في مكان العمل، والتفاوض بشأن شروط العمل، والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة من خلال رفع مستوى الوعي بالظلم الاجتماعي والاقتصادي، والمساعدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية والشركات. 


وأكد القصبى، بأن المشاركة هي أرقي تعبير عن المواطنة التي تمثل من جملة النشاطات التي تساعد على ممارسة السلطة السياسة، كما أن المشاركة السياسية الايجابية ركيزة أساسية لبناء أوطاننا، وتعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، ومن ثم علينا التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية نظرا لحجم التهديدات التي تواجه مصر، وهي مفتاح التنمية المستدامة، لذا يجب على كل مواطن أن يدرك أهمية المشاركة في بناء مستقبل وطنه. 

قنا مجمع اعلام قنا المشاركة السياسية مصنع سكر قوص قطاع الاعلام الداخلى جامعة جنوب الوادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

حسانين توفيق

برلماني: مصر تدخل العصر الرقمي من بابه الواسع.. ومصانع المحمول نواة للتصنيع التكنولوجي

قانون العمل

التزام أصحاب الأعمال بتوفير حضانة أو تكاليف رعاية للأطفال

مجلس النواب

تحرك برلماني بشأن آليات مواجهة الكيانات الوهمية في المعاهد والجامعات

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى لشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

المزيد