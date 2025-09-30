قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مجمع المكتبات المركزية

افتتاح مجمع المكتبات المركزية
افتتاح مجمع المكتبات المركزية
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مجمع المكتبات المركزية بالحرم الجامعى، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة معرفية متكاملة للطلاب والباحثين.
 

رافقه خلال الافتتاح الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس الجامعة، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة، وعبد الرازق حسين امين عام الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الأكاديمية والادارية.


 

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح المجمع يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز الخدمات الطلابية والأكاديمية، حيث يضم المجمع المكتبة المركزية، المكتبة الرقمية، مكتبة القبة، وسفارة المعرفة، بما يتيح مصادر متنوعة للمعلومات تلبي احتياجات البحث العلمى.

وأشار عكاوى، إلى أن الجامعة تحرص على إعادة هيكلة الإدارة المركزية بما يتسق مع معايير الجودة العالمية، وبأن مجمع المكتبات سوف يكون صرحا ثقافيا ومعرفيا، يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخدم جميع منسوبي الجامعة.
 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا الصرح إلى دعم العملية التعليمية وخدمة البحث العلمى، وتنمية مهارات الطلاب فى البحث والتحليل، فضلا عن تعزيز التعاون الأكاديمى بين كليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، بأن الخطة المستقبلية لتطوير المجمع تتضمن التحول الرقمى الكامل وإتاحة جميع المراجع والدوريات عبر منصات إلكترونية، إلى جانب التعاون مع مكتبات ومراكز بحث عالمية، وتوسيع قاعدة البيانات لتشمل أحدث الإصدارات العلمية والدوريات الدولية، بالإضافة الى اطلاق برامج تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على أساليب البحث الحديثة.

وأضاف الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة، بأن مجمع المكتبات يمثل إضافة نوعية للجامعة، باعتباره مركزًا متطورًا للعلم والمعرفة، يعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

