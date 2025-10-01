قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جنوب الوادي يناقش تطبيق الحوكمة الإلكترونية للعقود الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة الحوكمة الإلكترونية في العقود الجامعية، تطبيق عقود وذلك بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس أحمد عبدالنعيم، مطور البرامج.

وأوضح عكاوي ، أن الجامعة تعمل على بناء منصة إلكترونية موحدة تضم جميع العقود المبرمة مع الجهات المختلفة، سواء في مجالات الصيانة أو النظافة أو التغذية أو التأجير وغيرها.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المرحلة الأولى تتضمن رفع جميع العقود الحالية على المنصة، يليها رفع أي عقد جديد يتم توقيعه مستقبلاً.

وأضاف عكاوى، تتيح المنصة للجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل العقود والبحث عنها حسب الموضوع أو الجهة أو نوع الخدمة، كما توفر خاصية التنبيه قبل انتهاء أي عقد بمدة كافية لاتخاذ قرار التجديد أو عدمه، بما يعزز الشفافية وسرعة إنجاز الأعمال داخل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الجامعة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

جامعة جنوب الوادي تطبيق الحوكمة الإلكترونية التحول الرقمي أخبار قنا منصة إلكترونية

