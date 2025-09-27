رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية "موارد"

عقد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، اليوم السيت، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في مشروع الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية بالجامعة " موارد "، والذي يأتي في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الجامعة إلى تقرير تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع والمرحلة التي تم إنجازها، وآليات الربط بين الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعة، بما يضمن توحيد البيانات وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد الذاتية .

وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للجامعة من خلال نظام إلكتروني متكامل يتيح المتابعة اللحظية ويعزز من آليات الرقابة الداخلية مشددا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، وتذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل، مع توفير التدريب اللازم للعاملين لضمان التشغيل الأمثل للنظام فور إطلاقه.

كما أكد رئيس الجامعة أن الجامعة ماضية في تنفيذ خطتها للتحول الرقمي بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير مؤسساتها التعليمية والإدارية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.

