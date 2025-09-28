لتطوير بيئة العمل الإدارى.. اجتماع بجامعة جنوب الوادي لإطلاق تطبيق "قرار"

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة إطلاق تطبيق "قرار"، الذي يأتي في إطار خطة الجامعة لتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية وتطوير بيئة العمل الإداري.



جاء ذلك بحضور الدكتور سامح محمد مصطفى، الاستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات والمسئول عن تطوير البرنامج.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن تطبيق "قرار" يهدف إلى الحوكمة الالكترونية للقرارات الجامعية وارشفة جميع القرارات التى تم التصديق عليها، تسريع دورة إصدار واعتماد القرارات داخل الجامعة وسهولة البحث عنها، وضمان الشفافية وسهولة المتابعة، تصنيف للقرارات الخاصة بجميع الفئات العاملة بالجامعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة تدريب الكوادر الإدارية والفنية على استخدام التطبيق، ومتابعة التحديثات بشكل دورى، مع توفير الدعم الفني اللازم لضمان استدامة العمل به.

كما ناقش الاجتماع آليات التشغيل والتكامل مع باقي التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجامعة، بما يحقق التكامل الرقمي الشامل لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



