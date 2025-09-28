قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
لتطوير بيئة العمل الإدارى.. اجتماع بجامعة جنوب الوادي لإطلاق تطبيق "قرار"

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة إطلاق تطبيق "قرار"، الذي يأتي في إطار خطة الجامعة لتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية وتطوير بيئة العمل الإداري.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح محمد مصطفى، الاستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات والمسئول عن تطوير البرنامج.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن تطبيق "قرار" يهدف إلى الحوكمة الالكترونية للقرارات الجامعية وارشفة جميع القرارات التى تم التصديق عليها، تسريع دورة إصدار واعتماد القرارات داخل الجامعة وسهولة البحث عنها، وضمان الشفافية وسهولة المتابعة، تصنيف للقرارات الخاصة بجميع الفئات العاملة بالجامعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة تدريب الكوادر الإدارية والفنية على استخدام التطبيق، ومتابعة التحديثات بشكل دورى، مع توفير الدعم الفني اللازم لضمان استدامة العمل به.

كما ناقش الاجتماع آليات التشغيل والتكامل مع باقي التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجامعة، بما يحقق التكامل الرقمي الشامل لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

جامعة جنوب الوادي الحوكمة الإلكترونية قنا التطبيقات الإلكترونية الكوادر الإدارية قرار

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

