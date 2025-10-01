جنوب الوادى ضمن الفئة البرونزية فى مسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج مسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، التى أقيمت برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بهدف توثيق حصاد الأنشطة الطلابية وتحفيز الجامعات على التميز فى خدمة طلابها وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية، ومن ضمنهم جامعة جنوب الوادى.

وجاءت جامعة جنوب الوادي ضمن الفئة البرونزية للجامعات الحكومية، فيما يعكس هذا التصنيف جهود الجامعة في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، بالإضافة لدعم الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته المختلفة، مشيرًا إلى دورها الكبير في تنمية روح القيادة والعمل الجماعي والابتكار، وتعزيز الانتماء والوعي المجتمعى لدى الشباب.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة تولى هذه الأنشطة اهتمامًا خاصًا من خلال توفير بيئة متكاملة تمكن الطلاب من المشاركة بفاعلية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على تطوير برامجها وأنشطتها الطلابية، بما يسهم في تأهيل الطلاب للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم العالى فى دعم الأنشطة الطلابية كجزء أساسى من العملية التعليمية.