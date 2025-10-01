مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على فتح باب الدراسات العليا بكلية الصيدلة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة على عقد المؤتمر العلمي الثانوي الثالث لكلية التمريض بعنوان " التمريض خط دفاع أول في مواجهة الكوارث " وذلك في الفترة من 4 -5 فبراير 2026، كما وافق المجلس على تحديد موعد تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة وذلك في الفترة من 26 - 28 يناير 2026 وعلى تعديلات لائحة المجلات العلمية الموحدة بالجامعة طبقاً لما اقرته لجنة متابعة المجلات العلمية بالجامعة.



ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية الصيدلة للعام الجامعى 2025 /2026 بأقسام "الأدوية والسموم، الصيدلانيات، الكيمياء التحليلية " بنظام الساعات المعتمدة وعلى تعديل درجة مادة اللغة الانجليزية للقبول للدراسة بشعبة اللغة الانجليزية "برنامج مميز بمصروفات" بكلية التجارة لتصبح 45 درجة للثانوية العامة نظام حديث و37.5 درجة للثانوية العامة نظام قديم للعام الجامعى 2025 /2026.





كما وافق مجلس الجامعة، على اقتراح اطلاق اسم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على قاعة مجلس الجامعة الجديدة وعلى التأكيد على رفع المقررات الدراسية لطلاب الجامعة على منصة التعليم الالكترونى " مقرراتى " بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.



ووافق المجلس على تنظيم المعرض الزراعي في نسخته الثانية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2025، بالتعاون مع كلية الزراعة ومديرية الزراعة بقنا وعلى تنظيم احتفالية يوم الوفاء لمنتسبي الجامعة من الجهاز الإداري خلال شهر يناير 2026 بالتعاون مع مركز ضمان الجودة وعلى تنظيم الملتقى الوظيفي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال النصف الاول مكن شهر ديسمبر 2025 بالتعاون مع مركز ضمان الجودة.



ووافق المجلس على تنفيذ مشروع ذاكرة الجامعة ليكون سجلاً بصرياً ومرجعياً للجامعة، كما وافق المجلس على تطبيق العقوبات المالية الواردة بقانون تنظيم المرور رقم 66 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على المخالفات التي تتم بالجامعة وخاصة السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه المحدد وغيرها من المخالفات المرورية.

كما استعرض المجلس، كتاب المجلس الأعلى للجامعات "البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية" بحصول جامعة جنوب الوادى على المركز الثاني بين الجامعات المصرية في إدخال الأجهزة العلمية بكليات الجامعة.