بسبب التخميس.. إصابة 3 أشخاص في حادث سيارة بموكب زفاف بقنا

أصيب ٣ أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى على الرصيف، أثناء مشاركتهم فى موكب زفاف بقنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بالرصيف فى مدينة قنا أثناء مشاركتهم فى موكب زفاف.

وتبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف وتسببت فى إصابة شخص مسن على الرصيف، وإصابة شخصين من مستقلى السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

