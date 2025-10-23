قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
رياضة

ليست مباراة عادية.. ألونسو يتحدث عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

تحدث تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، الأحد المقبل، في مسابقة الدوري الإسباني.

وبسؤاله عن كلاسيكو الأحد، أجاب ألونسو في تصريحات نقلها موقع ناديه: "حاليًا نقدّم أداءً جيدًا، سنرى ما سيحدث يوم الأحد، سنتعافى الخميس وسنستعد جيدًا للمباراة، نحن في حالةٍ جيدة، للكلاسيكو أهمية كبيرة، سواءً للمباراة نفسها، أو للتصنيف أو لتداعياتها".

وأضاف: “نُدرك أهمية مباراة الأحد، لكننا لا نُبالغ في تقديرها، نُدرك أهميتها، المسابقة ما زالت في بداياتها، وسيكون للمواجهة تأثير كبير على الترتيب، مباراة مهمة تثير التوقعات، لم نتحدث عنها كثيراً حتى الآن، لكننا سنفعل من الآن فصاعدًا”.

ريال مدريد يهزم يوفنتوس

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على يوفنتوس بهدف نظيف، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 57، بعدما انطلق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بمراوغة رائعة، وواجه الحارس وجهاً لوجه، لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن فتابعها بيلينجهام بتسديدة سكنت المرمى.

وسدد ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس كرة من حافة المنطقة نحو الزاوية اليسرى السفلى، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 11.

واستلم فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس تمريرة وسدد من مسافة متوسطة. بدا أن الكرة ستسكن الزاوية اليسرى السفلى، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 18.

وحاول أردا جولر لاعب ريال مدريد التسديد مباشرة من حافة المنطقة ولكن حارس يوفنتوس أبعد الكرة من أسفل يسار مرماه في الدقيقة 37.

وانطلق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إلى منطقة الجزاء لاستلام تمريرة، وسدد نحو القائم الأيمن، لكن ميشيل دي جريجوريو تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 41. 

تشابي ألونسو ريال مدريد كلاسيكو الأرض برشلونة الدوري الإسباني

