قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

38 ميدالية حصاد مواهب المشروع القومي والبطل الأولمبي بالبطولة الدولية للمصارعة

اتحاد المصارعة
اتحاد المصارعة
يسري غازي

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وحرصها الدائم على دعم ورعاية الأبطال الواعدين فنيًا وبدنيًا وطبيًا ولوجستيًا، ضمن استراتيجية الوزارة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية وصولًا إلى منصات التتويج القارية والدولية، واصل أبطال المشروع تألقهم في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 8 حتى 12 أكتوبر الجاري.
 


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ما يحققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من نتائج متميزة في مختلف البطولات هو نتاج دعم الدولة المصرية للموهوبين في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح من أهم مشروعات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مصر، وأسهم في تقديم جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الوطن في كبرى المحافل الرياضية.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري والطبي لأبطال المشروع، لضمان استمرار تفوقهم وتحقيقهم لمزيد من الإنجازات، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس ثمار التخطيط العلمي والاحتراف الإداري في بناء منظومة رياضية قوية قادرة على تحقيق طموحات مصر في المجال الرياضي إقليميًا ودوليًا.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تصريحاته موجهًا التهنئة لأبطال المشروع وأجهزتهم الفنية والإدارية، مشيدًا بعزيمتهم وإصرارهم، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمًا أساسيًا لهم حتى اعتلاء منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.


وأسفرت نتائج البطولة عن تحقيق لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 38 ميدالية متنوعة، بواقع 15 ميدالية ذهبية و11 فضية و12 برونزية، في إنجاز جديد يؤكد تميز أبطال المشروع وتطور مستواهم الفني والبدني بشكل ملحوظ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.
 


الميداليات الذهبية (15 ميدالية):

سعيد إبراهيم دياب (65 كجم)، عمر أمين (79 كجم)، أحمد خالد (86 كجم)، محمد حسن (67 روماني)، كريم أحمد عبد النعيم (71 حرة – أسيوط)، محمد عمرو (110 روماني)، محمد عبد الباري (60 روماني – كفر الشيخ)، يوسف وليد أبو ريا (92 كجم – كفر الشيخ)، عمر محمد إبراهيم (48 حرة – الإسكندرية)، أحمد عادل توفيق (45 كجم – القاهرة)، عبد الله أحمد سمير (55 روماني – الإسماعيلية)، محمد أسامة محمد (60 حرة – الإسماعيلية)، أحمد مصطفى عبد الناصر (92 حرة – الدقهلية)، محمد طلبة محمد (110 حرة – الدقهلية)، يوسف محمد عوض (51 حرة – بورسعيد).



الميداليات الفضية (11 ميدالية):

محمد القاسم (87 روماني)، مصطفى الشامي (97 حرة)، طلحة محمد (92 حرة)، عمر أشرف صلاح (51 حرة – أسيوط)، محمد عبد الرحمن (71 روماني – كفر الشيخ)، بجاد محمود أمايس (51 روماني – الإسكندرية)، محمد أحمد الحصري (65 روماني – الإسكندرية)، عمر محمد إبراهيم (48 روماني – الإسكندرية)، إبراهيم محمد إبراهيم (80 حرة – المنوفية)، أحمد عبد اللطيف أحمد (48 حرة – الدقهلية)، منصور أحمد السيد (70 حرة – المنوفية).


الميداليات البرونزية (12 ميدالية):

محمد محمود صلاح (71 حرة – الدقهلية)، أحمد عبد اللطيف أحمد (48 روماني)، ممدوح كريم ممدوح (60 حرة – الدقهلية)، محمد وائل بدر (80 روماني – الدقهلية)، سعيد محمد حسني (80 حرة – الدقهلية)، أحمد مصطفى عبد الناصر (92 روماني – الدقهلية)، محمد عمرو جلال (60 روماني – الإسكندرية)، مروان أحمد إسماعيل (55 – القاهرة)، عبد الرحمن أحمد عطا (74 حرة)، إيهاب محمد صبري (65 حرة)، يحيى محمد يحيى (77 روماني)، جمال محمد (92 حرة).

الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد المصارعة البطل الأولمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

محمد صلاح نجم ليفربول

بعد أزمة حذف صورته.. صلاح يحظى بدعم قوي من أساطير الكرة الإنجليزية

أحمد حمدي

موقف أحمد حمدي من التجديد للزمالك .. تفاصيل

احمد حسن

أحمد حسن يكشف مستجدات صفقات الزمالك

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد