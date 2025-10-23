38 ميدالية حصاد مواهب المشروع القومي والبطل الأولمبي بالبطولة الدولية للمصارعة

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وحرصها الدائم على دعم ورعاية الأبطال الواعدين فنيًا وبدنيًا وطبيًا ولوجستيًا، ضمن استراتيجية الوزارة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية وصولًا إلى منصات التتويج القارية والدولية، واصل أبطال المشروع تألقهم في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 8 حتى 12 أكتوبر الجاري.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ما يحققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من نتائج متميزة في مختلف البطولات هو نتاج دعم الدولة المصرية للموهوبين في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح من أهم مشروعات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مصر، وأسهم في تقديم جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الوطن في كبرى المحافل الرياضية.





وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري والطبي لأبطال المشروع، لضمان استمرار تفوقهم وتحقيقهم لمزيد من الإنجازات، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس ثمار التخطيط العلمي والاحتراف الإداري في بناء منظومة رياضية قوية قادرة على تحقيق طموحات مصر في المجال الرياضي إقليميًا ودوليًا.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تصريحاته موجهًا التهنئة لأبطال المشروع وأجهزتهم الفنية والإدارية، مشيدًا بعزيمتهم وإصرارهم، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمًا أساسيًا لهم حتى اعتلاء منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.



وأسفرت نتائج البطولة عن تحقيق لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 38 ميدالية متنوعة، بواقع 15 ميدالية ذهبية و11 فضية و12 برونزية، في إنجاز جديد يؤكد تميز أبطال المشروع وتطور مستواهم الفني والبدني بشكل ملحوظ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.





الميداليات الذهبية (15 ميدالية):

سعيد إبراهيم دياب (65 كجم)، عمر أمين (79 كجم)، أحمد خالد (86 كجم)، محمد حسن (67 روماني)، كريم أحمد عبد النعيم (71 حرة – أسيوط)، محمد عمرو (110 روماني)، محمد عبد الباري (60 روماني – كفر الشيخ)، يوسف وليد أبو ريا (92 كجم – كفر الشيخ)، عمر محمد إبراهيم (48 حرة – الإسكندرية)، أحمد عادل توفيق (45 كجم – القاهرة)، عبد الله أحمد سمير (55 روماني – الإسماعيلية)، محمد أسامة محمد (60 حرة – الإسماعيلية)، أحمد مصطفى عبد الناصر (92 حرة – الدقهلية)، محمد طلبة محمد (110 حرة – الدقهلية)، يوسف محمد عوض (51 حرة – بورسعيد).





الميداليات الفضية (11 ميدالية):

محمد القاسم (87 روماني)، مصطفى الشامي (97 حرة)، طلحة محمد (92 حرة)، عمر أشرف صلاح (51 حرة – أسيوط)، محمد عبد الرحمن (71 روماني – كفر الشيخ)، بجاد محمود أمايس (51 روماني – الإسكندرية)، محمد أحمد الحصري (65 روماني – الإسكندرية)، عمر محمد إبراهيم (48 روماني – الإسكندرية)، إبراهيم محمد إبراهيم (80 حرة – المنوفية)، أحمد عبد اللطيف أحمد (48 حرة – الدقهلية)، منصور أحمد السيد (70 حرة – المنوفية).



الميداليات البرونزية (12 ميدالية):

محمد محمود صلاح (71 حرة – الدقهلية)، أحمد عبد اللطيف أحمد (48 روماني)، ممدوح كريم ممدوح (60 حرة – الدقهلية)، محمد وائل بدر (80 روماني – الدقهلية)، سعيد محمد حسني (80 حرة – الدقهلية)، أحمد مصطفى عبد الناصر (92 روماني – الدقهلية)، محمد عمرو جلال (60 روماني – الإسكندرية)، مروان أحمد إسماعيل (55 – القاهرة)، عبد الرحمن أحمد عطا (74 حرة)، إيهاب محمد صبري (65 حرة)، يحيى محمد يحيى (77 روماني)، جمال محمد (92 حرة).