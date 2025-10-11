قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخط الأخضر الثالث يمدّد ساعات العمل لدعم مشجعي المنتخب في مواجهة غينيا باستاد القاهرة
وزير الري: 90% نسبة الانتهاء من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
"الهيئة الوطنية":1950 مرشحا على النظام الفردي ولا قوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب
الرئاسة الفرنسية : ماكرون يزور شرم الشيخ الاثنين لدعم خطة ترامب في غزة
ربنا ينتقم منها.. والدة أطفال دلجا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
وسط بكاء وصراخ الأم.. تشييع جثامين 3 شقيقات في المنوفية
ماذا قال النبي عن خير أجناد الأرض.. ووصيته بأهل مصر وجيشها؟
قرار عاجل بعد القبض على مدير التنظيم بالموسكي في رشوة 50 ألف جنيه
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر لرفع الأثقال البارالمبي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
إسلام مقلد

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبطال وبطلات منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، بعد تألقهم اللافت في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في القارة الإفريقية، بتحقيق 13 ميدالية متنوعة في منافسات الناشئين والناشئات.

وحقق أبطال مصر خلال يومين من المنافسات 3 ميداليات ذهبية و8 فضيات و2 برونزية، بعد أداء مميز في مختلف الأوزان، عكس قوة الإعداد وجدية المنافسة من أبناء مصر.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب محمد عبدالمغيث (وزن 54 كجم)، وعبدالرحمن الدسوقي (وزن 59 كجم)، وحبيبة أحمد (وزن 79 كجم).
فيما أحرز الفضيات كل من سلمى يحيى وتُقى حسين (وزن 50 كجم)، محمد عبده (وزن 54 كجم)، ساهر مصطفى (وزن 65 كجم)، محمود صبحي (وزن 88 كجم)، عمّار أبو زيد وأحمد مؤمن (فوق 107 كجم)، ورضوى عبدالمحسن (وزن 61 كجم).
أما البرونزيتان فكانتا من نصيب شهد سمير (وزن 41 كجم) ومحسن سالم (وزن 54 كجم).

وتختتم منافسات الناشئين والناشئات اليوم، على أن تنطلق منافسات الكبار السبت وتستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 17 أكتوبر، تليها منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم السبت المقبل.

وشهدت البطولة، التي افتُتحت أمس بالعاصمة الإدارية، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

ويشارك في البطولة 54 لاعباً ولاعبة من مصر (21 في فئة الناشئين والناشئات، و33 في فئة الكبار)، إلى جانب 72 دولة من مختلف قارات العالم، في حدث رياضي عالمي يعكس مكانة مصر الريادية في استضافة البطولات الدولية البارالمبية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

سورة الرحمن عروس القرآن

لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها

ذنوبك من الأرض إلى السماء

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

ترشيحاتنا

أحمد صلاح حسني و هنادي مهنا و محمد ثروت

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث يحتلفون بالعرض الخاص الليلة

المشروع الجديد

تامر حسني يشعل احتفالية كبرى بالسخنة .. تفاصيل

معرض فن تشكيلى

بحضور حسين فهمى ..تفاصيل معرض الفن التشكيلى "كادرات موازية"

بالصور

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد