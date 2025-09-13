أحمد عادل عبد المنعم: الإسماعيلي يحتاج مشروع طويل الأمد.. وأتمنى ختام مسيرتي في الأهلي

أعرب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، عن قلقه من الوضع الصعب الذي يمر به الدراويش خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مدربًا مميزًا هو الجزائري ميلود حمدي، لكنه يفتقد لعناصر الخبرة ويعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الصاعدين، مما يزيد من صعوبة المنافسة.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية: "قدّمنا أداءً جيدًا في الجولات الأولى، ونجحنا في الفوز خارج ملعبنا أمام طلائع الجيش، لكن الظروف لم تخدمنا في مباراة غزل المحلة، وخسرنا بثلاثة أهداف".

وأضاف أن تصحيح مسار الإسماعيلي يتطلب خطوات طويلة المدى وبناء مشروع متكامل، مشيرًا إلى أن المشاكل الإدارية السابقة تسببت في الوضع الحالي.

وأوضح: "الأزمات بدأت بسبب إدارة يحيى الكومي السابقة، التي تعاقدت مع لاعبين أجانب بمبالغ كبيرة ولم تسدد مستحقاتهم، وهو ما أدخل النادي في دوامة من الأزمات".

وتابع: "الحل يبدأ من معالجة المشاكل أولًا، ثم تدعيم الفريق بلاعبين أقوياء يمكنهم العطاء لفترة طويلة تتراوح بين 7 و8 سنوات، مع توفير كافة عوامل النجاح للمدرب والفريق، حينها ستأتي النتائج بدعم الجماهير والإدارة والمحافظة".

وعن مسيرته الكروية، أكد عبد المنعم أنه يفتخر بانتمائه للنادي الأهلي ويتمنى أن ينهي مشواره داخل القلعة الحمراء، كاشفًا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان معارضًا لرحيله، لكنه أصر على الخروج بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

وقال: "شعرت بالفارق بعد رحيلي، فالنظام داخل الأهلي مختلف تمامًا ويوفر كل مقومات النجاح بعكس الصعوبات التي تواجه باقي الأندية".

كما شدد عبد المنعم على أن الأهلي لم يقم بخطف لاعبي الإسماعيلي كما يردد البعض، موضحًا أن القلعة الحمراء لم تتعاقد مع عمر الساعي لمجرد مساعدة النادي، بل إن العلاقة بين الناديين تقوم على الاحترام المتبادل.