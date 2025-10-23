قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
اقتصاد

«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار

الجهاز المركزي
الجهاز المركزي
ٱية الجارحى

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل (57) وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب إتاحة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولم يشملهم الترشيح ضمن العدد المطلوب.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg

وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل لكل متقدم.

وأكد «التنظيم والإدارة» أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وضمان حق جميع المتقدمين في معرفة موقفهم بدقة من المسابقة.

يذكر أن الجهاز كان قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 2 أكتوبر الحالي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي لمدة أسبوعين.

التظلمات نتيجة إعلان الجهاز

